Роскомнадзор заблокировал сайт расследовательского центра «Досье». Произошло это по требованию Таганского суда Москвы.

Центр «Досье» перед блокировкой не получил от чиновников никаких требований или предупреждений. В телеграмм-канале организации сказано, что формальная причина этого решения не известна. В этом же сообщении подчеркивается, что российские власти закрыли доступ к сайту из-за расследований проекта, а именно за «правду о противоправных делах сотрудников ФСБ», приближенных президента и чиновников.

В центре предположили, что решение о блокировке мог инициировать генерал Федеральной Службы Безопасности Иван Ткачев, поскольку именно его переговоры были опубликованы в одном из последних текстов о деле бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

Ранее «Досье» также публиковал расследования, согласно которым ФСБ поставила под свой контроль почти все государственные институты, влияет на решения судей и покровительствует некоторым бандитам.

Центр «Досье» — это некоммерческий проект предпринимателя Михаила Ходорковского. Помимо прочего, в 2018-ом году она также занимался расследованием убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.