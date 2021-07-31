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07:03, 31 июля 2021

Роскомнадзор заблокировал сайт расследовательского центра «Досье»

Роскомнадзор заблокировал сайт расследовательского центра «Досье». Произошло это по требованию Таганского суда Москвы.

Центр «Досье» перед блокировкой не получил от чиновников никаких требований или предупреждений. В телеграмм-канале организации сказано, что формальная причина этого решения не известна. В этом же сообщении подчеркивается, что российские власти закрыли доступ к сайту из-за расследований проекта, а именно за «правду о противоправных делах сотрудников ФСБ», приближенных президента и чиновников.
В центре предположили, что решение о блокировке мог инициировать генерал Федеральной Службы Безопасности Иван Ткачев, поскольку именно его переговоры были опубликованы в одном из последних текстов о деле бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Ранее «Досье» также публиковал расследования, согласно которым ФСБ поставила под свой контроль почти все государственные институты, влияет на решения судей и покровительствует некоторым бандитам.

Центр «Досье» — это некоммерческий проект предпринимателя Михаила Ходорковского. Помимо прочего, в 2018-ом году она также занимался расследованием убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.


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