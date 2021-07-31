Премьер-министр Новой Зеландии сегодня, как ожидается, официально принесет извинения за полицейские облавы 70-х годов

Премьер-министр Новой Зеландии Джаси́нда А́рдерн сегодня, как ожидается, официально принесет извинения за полицейские облавы 70-х годов – их жертвами становились полинезийцы и другие жители тихоокеанских островов.

Период, в течение которого проходили операции по выявлению нелегалов, известные сейчас как «Облавы на рассвете», стал поворотным в истории Новой Зеландии, — считает Джасинда Ардерн. Она отмечает, что и по сей день сообщества в Тихоокеанском регионе сталкиваются с предрассудками и стереотипами. И хотя извинения никогда не изменят того, что произошло, они могут помочь людям. Официальных извинений от властей Новой Зеландии добивалась Партия полинезийских пантер – это движение за социальную справедливость, созданное для борьбы с расовой дискриминацией, которой подвергались выходцы с островов Тихого океана. Их начали привлекать в страну в послевоенный период, однако в 1970-х, во время рецессии, мигрантов объявили угрозой. Начались полицейские облавы — приезжие подвергались обыскам, унижениям и выдворению из страны. В Партии полинезийских пантер подчеркивают, что не требуют компенсаций, но добиваются от властей признания той ошибки. В движении также настаивают на том, чтобы события того времени вошли в учебную программу.

Джасинда Ардерн должна была озвучить заявление еще в июне, но тогда ее выступление отложили