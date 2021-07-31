Спецслужбы западных стран подозревают Иран в нападении на японский танкер, передает агентство «Рейтер»

По сведениям британской газеты Financial Times, в четверг в судно в Аравийском море врезался беспилотник с взрывчаткой. Погибли два человека – подданный Великобритании и гражданин Румынии. В настоящее время танкер идет в безопасный порт в сопровождении военного корабля США.