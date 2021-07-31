Задержанного в Монако бывшего банкира из России Владимира Гудкова в Москве заочно приговорили к 7 годам колонии

Как пишет газета «Коммерсант», решение вынес Тушинский суд столицы. Бывшего президента Инвестторгбанка признали виновным в хищении у этой кредитной организации 7 миллиардов рублей. Гудков был задержан в Монако еще в 2018 году. Княжество отказало России в его экстрадиции.