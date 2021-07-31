В Москве, по сведениям портала «ОВД-Инфо», рано утром задержан активист перед анонсированными протестами

В отделение полиции по району Орехово-Борисово доставлен сторонник движения Эдуарда Лимонова «Другая Россия» Тимофей Филин. Движение ранее объявило, что сегодня проведет всероссийскую акцию под названием «за честные выборы». В Москве власти ее не согласовали.