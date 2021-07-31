Член экипажа МКС сообщил о вылетевшем болте из модуля «Наука»

Болт длиной два сантиметра заметили, когда открыли люк модуля, сказал подмосковному центру управления полетами космонавт Олег Новицкий. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на трансляцию на сайте НАСА.

Модуль «Наука» должны были запустить еще 14 лет назад. Его пристыковали в четверг. В НАСА сообщили, что на модуле нештатно включились двигатели, из-за чего орбитальную станцию развернуло на 45 градусов.