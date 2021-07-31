Главное контрольное управление США не стало нашло нарушений в контракте NASA и SpaceX

Компания Илона Маска должна создать лунный модуль. Стоимость контракта почти 3 миллиарда долларов. Ведомство не согласилась с претензиями компании Blue Origin, которую создал миллиардер Джефф Безос. В понедельник он предложил покрыть часть расходов НАСА на два миллиарда долларов, если контракт на посадочный модуль для лунной программы отдадут его фирме.

