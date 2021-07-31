Роспотребнадзор разрешил проводить в Москве спортивные мероприятия с участием до 3 тысяч зрителей

Такое уведомление получил столичный департамент спорта. Это затронет прежде всего футбольные матчи. Сегодня в столице ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в рамках чемпионата России. При этом завтра клуб «Краснодар» проведет домашний матч против команды «Химки» при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений в регионе.