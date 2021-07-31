Президент Владимир Путин постановил создать комиссию по историческому просвещению во главе с Владимиром Мединским

Соответствующий указ был опубликован накануне вечером. В документе говорится, что основными задачами комиссии станут, в том числе предупреждение фальсификации исторических фактов и анализ и противодействие деятельности, которая наносит ущерб национальным интересам России. Ранее помощник президента Владимир Мединский возглавлял министерство культуры.