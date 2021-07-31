Власти Новой Зеландии планируют запретить практику, направленную на изменение гомосексуальной ориентации

Она не работают и причиняет вред, заявил министр юстиции Крис Фаафои. Он также отметил, что против подобных методов выступили специалисты в области здравоохранения, религиозные лидеры и правозащитники, передает агентство «Рейтер». Предложенный законопроект предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы