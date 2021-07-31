Президент Туниса, который недавно приостановил деятельность парламента, заявил, что ненавидит диктатуру

Лидер страны Каис Саид заверил, что нет никаких опасений по поводу свободы выражения мнений, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Почти неделю назад президент объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра. В столицу были введены подразделения армии. Это произошло после массовых протестов с требованиями роспуска парламента из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и в экономике.