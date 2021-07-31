Издание ссылается на поручение министерства юстиции. Трамп был первым президентом США, который отказывался раскрывать эти данные. Ранее доступ к декларациям получил окружной прокурор Манхэттена. По данным газеты The New York Times, Дональд Трамп на протяжении десяти лет не платил подоходный налог.
Минфин США, как пишет Washington Post, должен передать Конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа
Издание ссылается на поручение министерства юстиции. Трамп был первым президентом США, который отказывался раскрывать эти данные. Ранее доступ к декларациям получил окружной прокурор Манхэттена. По данным газеты The New York Times, Дональд Трамп на протяжении десяти лет не платил подоходный налог.