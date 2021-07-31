Агентство «Блумберг» сообщает, что российские хакеры продолжили активность после встречи лидеров США и России

Специалисты по кибербезопасности констатируют, что группировка Cozy Bear, которую в США связывают с российскими спецслужбами, вернулась к работе в обычном режиме. Тему хакерских атак обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве в середине июня. Затем в Белом доме неоднократно призывали власти России пресечь действия хакеров с ее территории. В середине июля сообщалось, что одна из группировок прекратила свою деятельность.