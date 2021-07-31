Основатель компании Amazon Джефф Безос, по подсчетам издания Forbes, перестал быть самым богатым человеком в мире

За день его состояние сократилось на 14 миллиардов долларов и теперь составляет 192 миллиарда, следует из рейтинга, который обновляется в реальном времени. Причиной стало падение курса акций Amazon после публикации квартальной отчетности.

На первое место в списке богатейших людей мира вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, у которого почти на миллиард долларов больше, чем у Безоса. На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск. Его состояние сейчас оценивается в 179 миллиардов долларов.