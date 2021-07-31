Власти Люксембурга оштрафовали американский интернет-магазин Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

Технологического гиганта обвинили в нарушении правил защиты данных. Регламент ЕС требует, чтобы компании перед тем, как использовать личные данные пользователей, запрашивали их согласие, поясняет агентство «Рейтер». В компании Amazon заявили, что никаких утечек не было и намерены оспаривать штраф.