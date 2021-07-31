В США предупредили, что штамм «Дельта» может передаваться вакцинированными людьми

При этом, у непривитых в три раза больше шансов заразиться и более чем в 10 раз больше шансов получить осложнения или умереть от ковида в сравнении с теми, кто прошел вакцинацию, передает агентство «Рейтер». Центры по контролю и профилактике заболеваний призывают признать, что война с коронавирусом изменилась. Рекомендуемые превентивные меры включают обязательную вакцинацию медицинских работников и возвращение к повсеместному ношению защитных масок.