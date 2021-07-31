Американский актер Боб Оденкерк, известный по сериалу «Во все тяжкие», рассказал, что пережил инфаркт на съемках

Накануне вечером он написал в «Твиттере», что идет на поправку. 58-летний актер добавил, что возьмет небольшую паузу, но потом вернется к работе. Во вторник Оденкерк был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемках сериала «Лучше звоните Солу», где он играет главную роль.