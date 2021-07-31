Власти Петербурга решили не проводить массовые мероприятия в День ВДВ

Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом, пояснили в городском комитете вопросам правопорядка и безопасности. Чиновники призвали жителей 2 августа не посещать мемориальные и памятные места. В свою очередь, предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» попросило власти усилить охрану фонтанов, чтобы в них не купались, и пригрозило фонтаны отключить.