Научно-технический совет «Роскосмоса» сегодня определит будущую конфигурацию российской орбитальной станции

Ее могут создать на базе российского сегмента МКС, который в этом случае будет отделен от Международной космической станции, передает «Интерфакс». В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Россия может покинуть МКС и будет создавать собственную станцию.