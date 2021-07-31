Научно-технический совет «Роскосмоса» сегодня определит будущую конфигурацию российской орбитальной станции

Ее могут создать на базе российского сегмента МКС, который в этом случае будет отделен от Международной космической станции, передает «Интерфакс». В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что к 2025 году Россия может покинуть МКС и будет создавать собственную станцию.
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