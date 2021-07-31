Власти США заявили, что вынуждены уволить из своих дипмиссий в России почти 200 местных сотрудников

Госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, что, начиная с августа российское правительство запрещает США нанимать персонал из России или третьих стран. Сегодня американское посольство в Москве прекращает прием платежей за неиммиграционные визы. До этого, c середины мая, посольство резко ограничило визовые услуги. Как передает ТАСС, сейчас единственным доступным для получения в России типом визы США остаются дипломатические визы, и в ограниченном количестве будут рассматриваться иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.