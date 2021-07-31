Посольство США с сегодняшнего дня прекращает прием консульских сборов за неиммиграционные визы

Это решение связано с вынужденным сокращением штата из-за запрета нанимать россиян дипмиссиям стран из списка «недружественных».

Американское диппредставительство останавливает прием оплаты за визы и пока планов по возобновлению процесса в обозримом будущем нет, говорится в сообщении. Уже оплаченные консульские сборы будет действовать до сентября следующего года, они не возвращаются, не могут быть использованы для другого лица или в другой стране. С завтрашнего дня сократится штат посольства – будет работать в 10 раз меньше сотрудников, чем пять лет назад, останется 120 человек. Несколько лет назад посольству уже пришлось значительно урезать штат по требованию российских властей, которое стало ответом на введение санкций. После этого записаться на собеседование для получения визы в Москве стало практически невозможно. Теперь же диппредставительству вновь придется отказаться от сотрудников из-за нового указа президента Владимира Путина, запретившего нанимать россиян дипмиссиям государств, признанным недружественными. После этого решения посольство в Москве объявило о сокращении объема консульских услуг. В частности прекращается оформление неимиграционных виз россиянам.

В Москве утверждают, что Россия не препятствует работе консульских учреждений США, а ограничение на выдачу виз выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских служб