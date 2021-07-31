Вахитовский суд Казани арестовал сооснователя интернет-сервиса Finiko Кирилла Доронина

Ранее Центробанк увидел в работе его предприятия признаки финансовой пирамиды.

Кирилл Доронин проведёт под стражей как минимум два месяца. Защита пыталась добиться для него домашнего ареста, а следствие указало на двойное гражданство предпринимателя у отметило, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

В отношении сервиса Finiko возбуждено уголовное дело об «Организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», самого же Доронина задерживали по подозрениям в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщали в МВД Татарстана, с 2018-ого по 2020-ый годы неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, предлагали гражданам вложить деньги в игру на фондовых рынках, рынках криптовалюты и других различных торговых площадках. Предполагалось, что клиенты будут получать ежемесячный доход с денег, которые будут выигрывать трейдеры, работающие на сервис. Всего по оценке полиции злоумышленники получили не меньше 70 миллионов рублей, при этом, не занимаясь каким-либо инвестированием. В ведомстве отмечали, что на организацию пришло около ста жалоб.

Как сообщает агентство «Интерфакс» Кирилл Доронин вину не признал и отметил, что он готов к аргументированному диалогу.

В самой Finiko сервис называют «системой автоматического получения прибыли». Ранее интернет-издание «БИЗНЕС онлайн» писало, что сотрудники этой компании собрали с клиентов почти семь миллиардов рублей, но где сейчас эти деньги – не известно.