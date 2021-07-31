Родные и коллеги вспоминают сегодня журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева, убитых в ЦАР три года назад

Исчерпывающих ответов об обстоятельствах их гибели до настоящего времени так и не появилось.

Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля 2018 года, об их гибели стало известно спустя сутки. По факту убийства возбуждены два уголовных дела — в ЦАР и в России. Год назад власти ЦАР анонсировали публикацию результатов собственного расследования. Но так и не сделали этого. Российский следственный комитет раз за разом продлевает сроки следствия. Официальная версия гласит: преступление совершено «арабоязычными бандитами с целью ограбления». К уголовному делу приобщены два частных расследования – журналистов центра «Досье» Михаила Ходорковского, и информационного ресурса РИА «ФАН», связанного со структурами Евгения Пригожина.

Представители «Досье» собрали массив документов – биллинги, карты, инструкции, имена. Выводы же представителей РИА ФАН, основанные на предположениях, сводятся к тому, что организатором убийства мог быть некий Доминик Кристоф Рэнето, сотрудник французских спецслужб, отыскать которого невозможно. Впрочем, коллеги убитых документалистов, расследовавших в ЦАР деятельность российских ЧВК, не только смогли найти этого человека, но и взяли у него большое интервью. Российское следствие деятельного интереса к этому пока не продемонстрировало.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев отправились в командировку от издания Центр управления расследованиями снимать документальный фильм о деятельности наемников «ЧВК Вагнера», которую, согласно расследованиям различных СМИ, связывают именно с бизнесменом Евгением Пригожиным.