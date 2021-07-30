Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в Россию

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя американской компании SpaceX Илона Маска в Россию. В эфире радио «Комсомольская правда» Рогозин отметил, что рад был бы повидаться с Маском, но находится под санкциями, поэтому не может приехать в США и ждет того в гости. Он также добавил, что в Россию обещал приехать вместе с семьей и глава NASA Билл Нельсон. Ранее Рогозин говорил, что очная встреча с сенатором у него пройдет осеьню.