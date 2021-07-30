Правительство России выделило миллион долларов на поддержку независимых СМИ в развивающихся странах. Деньги направлены в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО. Как сообщает МИД, деньги будут выделяться с 2022 по 2025 год — по 250 тысяч долларов ежегодно. Они пойдут на реализацию медийных проектов в странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Ключевыми направлениями работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и «фальшивыми новостями», в том числе в контексте пандемии коронавируса.