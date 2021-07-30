США сократят более 180 сотрудников дипломатических представительств в России. Это коснется дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, написал в Твиттере госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, это связано с решением российских властей запретить представительству США в стране нанимать на работу иностранцев и граждан третьих стран. Блинкен считает, что данная мера негативно отразится на работе американских дипмиссий, включая возможности для обеспечения безопасности сотрудников и ведения диалога с Москвой.

Россия в апреле ограничила работу посольства США и включила страну в список «недружественных государств», после того как Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, в том числе объявил о высылке российских дипломатов. Требование должно быть выполнено до 1 августа.