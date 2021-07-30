Около 150 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании в Москве в преддверии выборов в Госдуму

Около 150 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании в Москве в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Оно проводилось в течение двух дней на сайте Mos.ru. Гражданам предлагалось ответить на два вопроса об обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп населения и о приоритете развития городской инфраструктуры в области транспорта.

Большинство участников (более 70 тысяч) проголосовали за обязательную вакцинацию депутатов, сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Во втором вопросе москвичи отдали предпочтение «развитию общественного транспорта». За этот вариант проголосовали более 100 тысяч человек. За личный — более 40 тысяч.