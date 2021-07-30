ЕС рассмотрит возможность введения санкций против причастных к организации нелегальной миграции через Белоруссию

Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против причастных к организации нелегальной миграции через Белоруссию. «Использование нуждающихся людей для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы», — заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. На рост числа нелегалов на границе с Белоруссией в последнее время жалуется Литва. В начале июля власти республики объявили в связи с этим экстремальную ситуацию. Глава Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за западных санкций на это нет ни денег, ни сил.