В России создадут межведомственную комиссию по историческому просвещению

Ее возглавит экс-министр культуры, а ныне помощник президента Владимир Мединский. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Как говорится в документе, задачами комиссии станут координация деятельности госорганов, научно-образовательного и культурного сообществ по выработке единого подхода к историческому просвещению и предупреждению фальсификации исторических фактов.