Минэнерго обратилось в правительство с предложением в ускоренном порядке запустить процедуру запрета экспорта бензина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Николая Шульгинова. Сроки введения данной меры пока не уточняются. Ранее министр говорил, что запрет может продлиться три месяца.

Об этой инициативе говорил сегодня и вице-премьер Александр Новак, отмечая, что давление на цены на биржевых торгах сохраняются. При этом он отметил, что данный инструмент рассматривается лишь как дополнительный. Цены на топливо растут с середины июня. На прошлой неделе стоимость 95-ой марки достигла исторического максимума, превысив отметку 60 тысяч рублей за тонну. После того как глава Минэнерго предупредил о возможном введении полного запрета на экспорт, биржевые цены снизились, но незначительно и ненадолго.

Президент независимого топливного союза Павел Баженов считает, что оптовый рынок давно нуждается в жестком регулировании, однако, розничные цены на топливо все равно не снизятся. Такое мнение он ранее высказал в эфире «Эха». Павел Баженов добавил, что государство должно, прежде всего, создавать благоприятные условия для игроков внутреннего рынка. Однако власти, по словам эксперта, принимают решение, наносящие вред топливной сфере, одновременно перекладывая ответственность на других.