Сайт центра «Досье» заблокирован в России по решению Таганского суда. Об этом сообщается в телеграм-канале расследовательского проекта. Отмечается, что сотрудники не получали никаких требований или уведомлений, поэтому не знают формальную причину случившегося. В центре предположили, что это сделано не из-за каких-либо нарушений, а за то, что они рассказывают правду. Ранее сегодня Генпрокуратура внесла в реестр запрещенной информации статью центра «Досье» о главе Серпуховского района Александре Шестуне. Он, напомним, отбывает 15-летний срок по делу о мошенничестве. Сам Шестун вину не признал и считает это дело политически мотивированным.

Сегодня же Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live», а также правозащитный портал «Гулагу.нет». Его основатель Владимир Осечкин в интервью «Эху» объяснил, что это решение незаконно. «Втайне от нас, без каких-либо уведомлений, несколько недель назад Мосгорсуд отменил судебный отказ о блокировке gulagu.net и разрешил Роскомнадзору заблокировать сайт и мою личную страницу в соцсетях.Сегодня мы получили на почту соответствующее уведомление от Роскомнадзора о том, что он блокирует наш сайт на территории России. Мы с этим не согласны», — отметил В.Осечкин. Он назвал это «абсолютно незаконным и несправедливым решением, принятым под давлением спецслужб». «Подобное решение — это политический заказ и попытка ограничения свободы слова. Это еще один виток репрессий в отношении правозащитников и лишение россиян возможности получать достоверную информацию о том, что происходит на самом деле в местах лишения свободы. Мы будем его обжаловать», — подчеркнул Осечкин.

Аналогичное намерение обжаловать решение высказала и продюсер канала «Навальный Live» Любовь Соболь.