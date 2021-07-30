Президент распорядился создать комиссию по историческому просвещению

Её возглавит бывший министр культуры Владимир Мединский.

Комиссия по историческому просвещению должна будет обеспечивать эффективное взаимодействие государственных органов, в том числе силовых, с представителями научно-образовательного и культурного сообществ в части, касающейся отстаивания национальных интересов. А именно, тех, которые затрагивают защиту исторической правды и предупреждение попыток фальсификации фактов. Об этом сказано в указе главы государства. Документ уже вступил в силу. Владимир Мединский должен будет представить Кремлю список кандидатов на включение в состав межведомственного органа.

В последние месяцы российские власти принимают всё больше законов, связанных с историей. В основном, они затрагивают события сороковых годов прошлого века. Например, введена уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала. Также в России нельзя приравнивать роль СССР и нацистской Германии во второй мировой войне.

Ранее глава новой комиссии Владимир Мединский неоднократно говорил, что абсолютной объективности в вопросах истории не бывает, и исторические труды необходимо рассматривать с позиции интересов государства.