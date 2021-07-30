Вице-премьер России Александр Новак сообщил о планах Турции начать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории. По его словам, турецкие компании к этому уже подготовились и в течение ближайших месяцев могут начать производство. По словам Новака, Москва видит перспективы в наращивании сотрудничества в фармацевтике. Кроме того, по его словам, Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа.