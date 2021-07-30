Суд в Казани арестовал на 2 месяца основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Следствие настаивало на аресте, поскольку не все участники уголовного дела установлены, а также указывая на наличие двойного гражданства у Доронина. Обвиняемый свою вину не признал. Защита просила оставить его под домашним арестом и теперь намерена обжаловать меру пресечения. Финансовая организация, собиравшая деньги с россиян с 2019 года, перестала выплачивать средства своим вкладчикам, Точный ущерб пока не установлен. Только по официальным оценкам он составил не менее 70 миллионов рублей.