В России будет создана межведомственная комиссия по историческому просвещению

Указ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что цель ее создания – обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории. Возглавит комиссию помощник президента Владимир Мединский.