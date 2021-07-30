Глава Росгвардии Золотов присвоил сотруднице ведомства олимпийской чемпионке Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил сотруднице ведомства олимпийской чемпионке Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта. Об этом «Эху» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он также пожелал успехов остальным россиянам, выступающим сейчас на Олимпиаде.
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