Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал человеческий фактор возможной причиной незапланированного включения двигателей модуля «Наука». По его словам, возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления продолжит себя корректировать в пространстве. «Была такая эйфория, люди в каком-то смысле расслабились», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев говорил, что причиной внештатного включения двигателей стал кратковременный сбой программного обеспечения. Он подчеркнул, что ситуация была достаточно быстро исправлена с помощью двигательной установки модуля «Звезда». Накануне после пристыковки «Науки» к МКС NASA сообщило о произошедшем инциденте. Из-за этого станцию развернуло на 45 градусов. Кроме того, пришлось отложить намеченный на сегодня запуск американского корабля Starliner.
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