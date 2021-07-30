Коллектив сахалинской газеты «Углегорские новости» добился восстановления в должности Зинаиды Макаровой

Ее уволила городская администрация, объяснив это финансовыми нарушениями в газете. Журналисты сочли это местью за освещение изданием негативного влияния на экологию Восточной горнорудной компании. Накануне все сотрудники газеты объявили о своем уходе в знак протеста, фактически выдвинув властям ультиматум. После этого, как пишет газета «Коммерсантъ», районная администрация решила восстановить Макарову в должности с 21 августа.

Конфликт редакции и местной мэрии получил широкий резонанс. В него вмешались представители союза журналистов России и Госдумы. Следственный комитет возбудил дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. На прошлой неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку мэра города Сергея Дорощука, объяснив это неудовлетворительной работой и плохой коммуникацией с населением.