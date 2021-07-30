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21:01, 30 июля 2021

Около 150 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании в Москве

Около 150 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании в Москве. Явка избирателей составила 3,7%, — сообщает столичный общественный штаб по наблюдению за выборами. Тестирование завершилось в восемь вечера. Ранее руководитель штаба Алексей Венедиктов говорил, что для проверки системы необходимо получить 100 тысяч голосов избирателей.

Голосование проводилось на сайте Mos.ru перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Гражданам предлагалось ответить на два вопроса об обязательной вакцинации от коронавируса и о приоритете развития городской инфраструктуры в области транспорта. Одновременно хакерам предлагалось за вознаграждение попытаться сломать систему. Это должно было помочь выявить ее уязвимость.


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