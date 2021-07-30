Российская команда сохранила четвертое место в неофициальном медальном зачете по итогам семи дней Олимпиады в Токио. Сегодня россияне завоевали два золота, три серебра и одну бронзу. Всего на счету команды ОКР 34 медали. Лидером общего зачета остается Китай, на втором месте Япония, на третьем – США.