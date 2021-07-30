Власти Кипра ужесточают антикоронавирусные правила для туристов. Теперь там необходимо еженедельно сдавать ПЦР-тест на ковид или на антитела, — сообщает Минздрав республики. Такое решение принято в связи с ростом числе заболевших. Мера будет действовать до конца августа. Исключение сделано для тех, у кого есть сертификат о полной вакцинации или справка о перенесенном заболевании за последние полгода.