В Карелии отменили режим чрезвычайной ситуации, введенной больше недели назад из-за лесных пожаров. Ситуация стабилизировалась, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. По его словам, все крупные пожары локализованы, в том числе угрожавшие населенным пунктам, новых очагов нет. Кроме того, закончился период аномально жаркой и сухой погоды. Между тем, в Карелии сохраняется особый противопожарный режим — до понедельника в пяти районах вводится ограничение на посещение лесов.