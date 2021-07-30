Правительство рассматривает возможность введения временного ограничения на вывоз бензина из России. В Минэнерго полагают, что эта мера поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Ведомство может представить свои предложения уже в ближайшее время, — сказал вице-премьер Александр Новак, отметив, что это лишь дополнительный инструмент. По мнению Новака, давление на цены на биржевых торгах сохраняется.