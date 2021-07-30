На Байконуре началась подготовка к запуску «Союза», на котором должны отправиться к МКС Юлия Пересильд и Клим Шипенко

На Байконуре началась подготовка к запуску корабля «Союз», на котором должны отправиться к МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В ближайшее время пройдут различные комплексные испытания, — сообщает Роскосмос. В ноябре прошлого года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что на МКС пройдут первые съемки художественного фильма. Речь идет о космической драме с рабочим названием «Вызов».

Между тем, ради этих съемок Роскосмос перекроил свою космическую программу, и теперь один из космонавтов, который готовился к полету всю жизнь, не попадет на орбиту. Об этом рассказал YouTube-каналу Андрея Пивоварова популяризатор космонавтики Александр Хохлов.

ПЛЕНКА-ХОХЛОВ

Старт корабля запланирован на 5 октября, в основной экипаж помимо съемочной группы также входит космонавт Антон Шкапляров.

