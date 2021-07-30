Сайт центра «Досье» заблокирован по требованию Таганского суда

Об этом сообщается в телеграм-канале расследовательского проекта. Отмечается, что никаких требований или уведомлений они не получали, поэтому не знают формальную причину блокировки. В центре предположили, что это сделано не из-за каких-либо нарушений, а за то, что журналисты рассказывают правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников. В числе материалов, которые опубликовал проект «Досье», о том, как спецслужбы сфабриковали дело «Артподготовки»* с помощью внедренного агента, о доме главы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова за 150 миллионов рублей и о крышевании бандитов сотрудниками спецслужбы.

* деятельность запрещена на территории России