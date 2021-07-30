Прокуратура требует приговорить блогера из Таджикистана, который разыграл в метро приступ от COVID, к 4 годам колонии

Прокуратура требует приговорить блогера из Таджикистана, который разыграл в метро приступ от коронавируса, к четырем годам колонии. Кароматулло Джаборова обвиняют по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, в котором рассматривалось это дело. Двум другим фигурантам обвинение запросило три года лишения свободы.

Джаборова арестовали в феврале прошлого года после видео в соцсетях. На кадрах молодой человек в медицинской маске имитирует приступ в вагоне метро, пока другие кричат, что у него коронавирус. После публикации московское метро пообещало подать заявление «в правоохранительные органы». Изначально Джаборову вменяли статью о хулиганстве, но затем ужесточили обвинение.