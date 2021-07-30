Срок запуска аналитической системы для московских таксистов перенесли на две недели. Ее запустят 14 августа, а не 1, как планировалось ранее, — сообщает столичный департамент транспорта. Там отметили, что решение принято после просьбы Общественной палаты Москвы в связи с тем, что не все индивидуальные предприниматели успели подать необходимые документы. В то же время отмечается, что уже с воскресенья приоритет в распределении заказов будет у тех водителей, которые зарегистрировались в системе АРТ.