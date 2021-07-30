Активистов национал-большевистской партии* Екатерину Бирюкову и Михаила Акселя доставили в Кузьминский районный суд, рассказал адвокат задержанных Сергей Тельнов. «Мы с моим коллегой Мансуром Гильмановым прибыли в Кузьминский районный суд, где, по информации от задержанных, состоится судебное заседание. По предварительным данным, им вменяют статью 19.3 КоАП РФ – «Неповиновение распоряжению полиции», — рассказал он. При этом Тельнов отметил, что в отдел полиции ни его, ни его коллегу не пустили. Заседание должно начаться в ближайшие минуты.

Екатерину Бирюкову задержали уже около семи часов назад.

* деятельность запрещена на территории России