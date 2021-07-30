Один человек погиб, шестеро госпитализированы в результате пожара на комбинате в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли. Инцидент произошел сегодня на комбинате «Каменский». Там в одном из цехов произошло воспламенение изделий. Семь человек получили ожоги, один из них позже скончался. Власти обещают выплатить компенсации семье погибшего и пострадавшим, создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего. По данным источника агентства, ожоги носят химический характер, при этом у рабочих поражено 100% тела.