Начальник британского штаба ВВС обвинил Россию и Китай в создании ежедневных угроз в космосе, пишет издание Telegraph.

По мнению маршала авиации Майка Уигстона, которое он высказал на открытии Космического командования на станции Королевских ВВС в центральной части Англии, Москва и Пекин занимаются в космосе «сомнительной» деятельностью, в частности, запуская свои спутники «в непосредственной близости от других, что может привести к их уничтожению» ( цитаты по сайту Инопресса). — «Безрассудное» поведение двух стран, со слов высокопоставленного военного, наблюдалось несколько раз в течение прошедшего года; развернутые Россией спутники практикуют маневры, которые, по мнению британского командования, могут совершаться только для уничтожения космических объектов других стран. Китай также продолжает разработку противоспутниковых технологий и лазерного оборудование, направленного на ликвидацию целей потенциального противника, используя в качестве соответствующих мишеней собственные резервные спутники. Будущий конфликт, уверен британский маршал ВВС, может начаться и не в космосе, но вскоре туда переместится и “ если к нему не подготовиться сегодня, мы не будем готовы, когда придет время”.

Telegraph сообщает, созданное Космическое командование Соединенного королевства будет укомплектовано представителями ВВС, а также — британских армии, флота и гражданских служб.

Материал подготовил Ринат Валиулин